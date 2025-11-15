На Волині перекриють рух транспорту, проте зміни стосуються лише одного населеного пункту в регіоні, проте варто знати деталі, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в міській раді.

На Волині перекриють рух транспорту. Це стосується Ковеля, де тимчасово запровадять повне перекриття руху автомобільного транспорту через залізничний переїзд на вулиці Брестській. Обмеження діятиме упродовж п’яти днів — з 08:00 17 листопада до 20:00 21 листопада. Причиною таких змін стало проведення комплексу ремонтних робіт на цій інженерній ділянці, що потребує повного припинення проїзду для забезпечення безпеки працівників і водіїв.

Протягом періоду перекриття відповідальні служби встановлять на місці всі необхідні технічні засоби регулювання дорожнього руху. Також буде організовано об’їзд згідно з попередньо погодженою тимчасовою схемою, що дозволить мінімізувати незручності для автовласників та громадського транспорту.

Міська влада звертається до водіїв із проханням заздалегідь коригувати свої маршрути, враховуючи дію обмежень, аби уникнути заторів і затримок у русі.

Крім цього, у Луцьку після ремонтних робіт відновлено проїзду громадського транспорту вулицею Климчука Сергія.

  • Проїзд автобусних маршрутів № 5 та № 9: Вулицею Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульвар Івана Газюка, вулиця Мамсурова і зворотному напрямку вулицею Мамсурова, бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого.
  • Проїзд автобусних маршрутів № 10, 11, 28: Вулицею Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульвар Івана Газюка і зворотному напрямку бульваром Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого.

