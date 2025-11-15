На Волыни перекроют движение транспорта, однако ограничения будут длиться всего три дня.

На Волыни перекроют движение транспорта, однако изменения касаются одного населенного пункта в регионе, однако стоит знать детали, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в городском совете.

На Волыни перекроют движение транспорта. Это касается Ковеля, где временно введут полное перекрытие движения автомобильного транспорта из-за железнодорожного переезда по улице Брестской. Ограничение будет действовать в течение пяти дней - с 08:00 17 ноября до 20:00 21 ноября. Причиной таких изменений стало проведение комплекса ремонтных работ на этом инженерном участке, что требует полной остановки проезда для обеспечения безопасности работников и водителей.

В течение периода перекрытия ответственные службы установят все необходимые технические средства регулирования дорожного движения. Также будет организован объезд по предварительно согласованной временной схеме, что позволит минимизировать неудобства для автовладельцев и общественного транспорта.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой заранее корректировать свои маршруты, учитывая действие ограничений, чтобы избежать пробок и задержек в движении.

Кроме этого, в Луцке после ремонтных работ возобновлен проезд общественного транспорта по улице Климчука Сергея.

Проезд автобусных маршрутов №5 и №9: Улицей Ярослава Мудрого, Климчука Сергея, бульвар Ивана Газюка, улица Мамсурова и обратном направлении по улице Мамсурова, бульвар Ивана Газюка, Климчука Сергея, Ярослава Мудрого.

Проезд автобусных маршрутов №10, 11, 28: Улицей Ярослава Мудрого, Климчука Сергея, бульвар Ивана Газюка и обратном направлении по бульвару Ивана Газюка, Климчука Сергея, Ярослава Мудрого.

