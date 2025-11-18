Такие ограничения в Волынской области должны обеспечить качественное обновление инфраструктуры без рисков для участников дорожного процесса.

Ограничение движения в Волынской области введено из-за временного закрытия переезда на Брестской в ​​Ковеле, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет Ковеля .

Событие связано с работами на участке 454 км + 203, требующими полного прекращения проезда с 08:00 17 ноября до 20:00 21 ноября 2025 года.

Местный совет информирует о старте ремонтов, отмечает изменение маршрутов и рекомендует водителям планировать передвижение заранее. Переправа остается недоступной в течение всего периода действий, поэтому транспорт будет направляться другим направлением.

Для поддержки порядка установят временные средства контроля, будет действовать согласованная схема объезда. Службы будут отвечать за безопасность, чтобы минимизировать задержки.

Такие меры должны обеспечить качественное обновление инфраструктуры без риска для участников дорожного процесса.

Ограничение движения в Волынской области обусловлено не только ремонтом переезда в Ковеле, но и недавними изменениями в Луцке, где после ремонтных работ возобновлено движение общественного транспорта по улице Климчука Сергея.

Теперь автобусные маршруты № 5 и № 9 курсируют по обновленной схеме: через улицы Ярослава Мудрого, Климчука Сергея, бульвар Ивана Газюка, улицу Мамсурова, а в обратном направлении — через Мамсурова, бульвар Ивана Газюка, Климка Сегия и Ярослава Мудрого.

Маршруты № 10, 11 и 28 также вернулись к привычной траектории: движутся по улицам Ярослава Мудрого, Климчука Сергея, бульваром Ивана Газюка и обратно бульваром Ивана Газюка, Климчука Сергея и Ярослава Мудрого.

