В Полтаве введено ограничение движения транспорта по улице Владимира Ивасюка, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Причиной перекрытия стали работы предприятия «Полтава Стройкомплекс» по заказу «Полтаватеплоэнерго».

Временный запрет будет действовать до 7 декабря. При выполнении работ движение автомобилей на указанном отрезке будет полностью запрещено. Городские власти призывают водителей планировать маршруты заранее и пользоваться объездными путями.

По словам представителей исполкома, работы направлены на модернизацию инженерных сетей и обеспечение безопасного и стабильного теплоснабжения города. Перекрытие коснется как частного транспорта, так и публичных маршрутов.

Жителей близлежащих домов просят с пониманием отнестись к временному ограничению движения транспорта в Полтаве и учесть изменения при планировании поездок в ближайшие недели.

Также жителей предупредили о еще одном перекрытии . На улице Алмазной в Полтаве временно ограничено движение транспорта на отдельном отрезке дороги. По решению исполнительного комитета городского совета, ограничения будут действовать с 27 октября по 1 декабря 2025 года.

Решение о перекрытии принял исполнительный комитет Полтавского городского совета на заседании 16 октября. Согласно документу, ограничения движения касаются участка от перекрестка с улицей Игоря Дорошенко (Циолковского) до перекрестка с улицей Ивана Мазепы.

Причиной таких новшеств называют проведение реконструкции квартальной канализационной сети, которую будет реализовывать коммунальное предприятие «Полтававодоканал».

