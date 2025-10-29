Рішення перекриття руху транспорту у Полтаві ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради під час засідання.

У Полтаві тимчасово змінили організацію проїзду у зв’язку з масштабними ремонтними роботами, тому тимчасово перекрили рух транспорту, пише Politeka.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Так, на вулиці Алмазній тимчасово перекрито рух транспорту в Полтаві на окремій ділянці дороги. Обмеження діють у період з 27 жовтня до 1 грудня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради під час засідання, яке відбулося 16 жовтня. Згідно з документом, перекриття охопить відрізок від перехрестя з вулицею Ігоря Дорошенка (Ціолковського) до перехрестя з вулицею Івана Мазепи.

Причиною запровадження обмежень стало проведення реконструкції квартальної каналізаційної мережі, яку реалізовуватиме комунальне підприємство «Полтававодоканал». Роботи проводяться в межах оновлення міських інженерних комунікацій, що мають забезпечити стабільну роботу системи водовідведення та підвищити рівень екологічної безпеки району.

Під час виконання будівельних робіт підрядник зобов’язаний дотримуватися вимог безпеки та низки технічних умов. Зокрема, має бути:

встановлено усі необхідні дорожні знаки, що попереджатимуть водіїв про тимчасові зміни в русі;

організовано об’їзд транспорту, аби уникнути заторів і забезпечити безперервний рух у прилеглих кварталах;

облаштовано безпечні маршрути для пішоходів, відповідно до схеми, погодженої з Управлінням патрульної поліції.

Після завершення реконструкції працівники «Полтававодоканалу» повинні відновити благоустрій території, повернути дорожнє покриття у належний стан та забезпечити повноцінний і безпечний рух автотранспорту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на воду в Полтавській області: кому готуватися до рекорно великих цифр у платіжках.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: хто отримує більші платіжки.