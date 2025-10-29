В Полтаве временно сменили организацию проезда в связи с масштабными ремонтными работами, потому временно перекрыли движение транспорта, пишет Politeka.
Такое решение принял исполнительный комитет Полтавского городского совета.
На улице Алмазной временно перекрыто движение транспорта в Полтаве на отдельном участке дороги. Ограничения действуют в период с 27 октября по 1 декабря 2025 года.
Соответствующее решение принял исполнительный комитет Полтавского городского совета во время состоявшегося 16 октября заседания. Согласно документу, перекрытие охватит отрезок от перекрестка с улицей Игоря Дорошенко (Циолковского) до перекрестка с улицей Ивана Мазепы.
Причиной ограничений стало проведение реконструкции квартальной канализационной сети, которую будет реализовывать коммунальное предприятие «Полтававодоканал». Работы проводятся в рамках обновления городских инженерных коммуникаций, обеспечивающих стабильную работу системы водоотведения и повысить уровень экологической безопасности района.
При выполнении строительных работ подрядчик обязан соблюдать требования безопасности и ряд технических условий. В частности, должно быть:
- установлены все необходимые дорожные знаки, предупреждающие водителей о временных изменениях в движении;
- организован объезд транспорта, чтобы избежать пробок и обеспечить непрерывное движение в близлежащих кварталах;
- обустроены безопасные маршруты для пешеходов, согласно схеме, согласованной с Управлением патрульной полиции.
После завершения реконструкции работники "Полтававодоканала" должны восстановить благоустройство территории, вернуть дорожное покрытие в надлежащее состояние и обеспечить полноценное и безопасное движение автотранспорта.
