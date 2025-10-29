Решение о перекрытии движения транспорта в Полтаве принял исполнительный комитет Полтавского городского совета во время заседания.

В Полтаве временно сменили организацию проезда в связи с масштабными ремонтными работами, потому временно перекрыли движение транспорта, пишет Politeka.

Такое решение принял исполнительный комитет Полтавского городского совета.

На улице Алмазной временно перекрыто движение транспорта в Полтаве на отдельном участке дороги. Ограничения действуют в период с 27 октября по 1 декабря 2025 года.



Соответствующее решение принял исполнительный комитет Полтавского городского совета во время состоявшегося 16 октября заседания. Согласно документу, перекрытие охватит отрезок от перекрестка с улицей Игоря Дорошенко (Циолковского) до перекрестка с улицей Ивана Мазепы.

Причиной ограничений стало проведение реконструкции квартальной канализационной сети, которую будет реализовывать коммунальное предприятие «Полтававодоканал». Работы проводятся в рамках обновления городских инженерных коммуникаций, обеспечивающих стабильную работу системы водоотведения и повысить уровень экологической безопасности района.

При выполнении строительных работ подрядчик обязан соблюдать требования безопасности и ряд технических условий. В частности, должно быть:

установлены все необходимые дорожные знаки, предупреждающие водителей о временных изменениях в движении;

организован объезд транспорта, чтобы избежать пробок и обеспечить непрерывное движение в близлежащих кварталах;

обустроены безопасные маршруты для пешеходов, согласно схеме, согласованной с Управлением патрульной полиции.

После завершения реконструкции работники "Полтававодоканала" должны восстановить благоустройство территории, вернуть дорожное покрытие в надлежащее состояние и обеспечить полноценное и безопасное движение автотранспорта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области: когда в домах будет тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко изменились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Полтавской области: что нужно делать, чтобы получать до 30 тысяч ежемесячно.