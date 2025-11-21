В Сумской области продолжают оказывать поддержку ВПЛ и пенсионерам, в том числе и в виде бесплатных продуктов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области становятся настоящим спасательным кругом для многих украинцев, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляет Первый Сумской гуманитарный штаб, работающий на улице Воскресенская, 16.

Штаб принимает людей в рабочие дни с 9.00 до 15.00 и помогает разным категориям, среди которых переселенцы, женщины, пожилые люди, дети, малообеспеченные семьи, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

Каждый вторник и каждую пятницу здесь выдают 200 талонов в порядке живой очереди, а также отдельно записывают 50 мам, нуждающихся в детском питании и подгузниках. Запись проходит прямо на месте.

После формирования списков команда штаба в течение двух дней готовит 250 свертков и обзванивает каждого, кого внесли в очередь. Людей приглашают прийти в указанное время и лично получить помощь.

Такой подход позволяет избегать давки и гарантирует, что пакеты заберут именно те, кому они действительно нужны. Выдача производится один раз в две недели. При необходимости можно звонить по телефону 0662958943 и уточнить информацию о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

В городе также работает другой гуманитарный штаб, принимающий запросы от пострадавших из-за войны граждан. Здесь рекомендуют предварительно звонить по телефону 0663456731, чтобы уточнить график выдачи и список доступной поддержки.

Сумчане могут также использовать государственные горячие линии. Самая популярная среди них номер 1545, куда можно обратиться по гуманитарным вопросам.

