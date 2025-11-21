В связи с проведением плановых ремонтных работ вводится новый график поездов во Львовской области.

Новый график поездов во Львовской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" по нескольким важным маршрутам, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба "Укрзализныци" в Телеграмм.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на отдельных участках железнодорожной сети произойдут изменения в графике и маршрутах пригородных поездов на Львовщине и Закарпатье. Пассажиров заранее предупреждают о корректировке, чтобы они могли заранее спланировать свои поездки и избежать возможных неудобств.

Новый график поездов во Львовской области выглядит следующим образом:

с 1 по 20 декабря часть пригородных рейсов будет временно следовать до станции Ясеница или отправляться оттуда. Это касается, в частности, экспресса №6021, курсирующего по такому направлению Львов – Сянки, а также экспресса №6022, следующего по маршруту Сянки – Львов.

Смена конечной и начальной станции связана с технической необходимостью организации движения на период ремонта.

В Закарпатье изменения коснутся пассажиров уже с 21 ноября. Электричка №6187 будет курсировать по сокращенному маршруту Львов – Воловец вместо привычного Львов – Мукачево. В то же время поезд №6505 будет следовать по такому направлению Воловец – Стрый, тогда как раньше он соединял Мукачево и Стрый.

Железная дорога обращается к пассажирам с просьбой учитывать эти временные коррективы и новый график поездов во Львовской области во время планирования поездок. Также компания-перевозчик "Укрзализныця" отмечает, что все изменения вводятся ради безопасной и стабильной работы подвижного состава.

