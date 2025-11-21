Жителям Черниговской области следует готовиться к ощутимому подорожанию отдельных продуктов в ближайшее время.

Подорожание продуктов в Черниговской области коснется большинства позиций потребительской корзины, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Черниговской области будет связано с комплексом факторов, влияющих на производство и снабжение.

Эксперты отмечают, что затраты на электроэнергию, сезонное хранение продукции и предпраздничный спрос формируют основу роста ценников.

Подорожание продуктов в Черниговской области становится заметным для потребителей. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, яйца вырастут в цене минимум на 10%.

Это произойдет из-за сокращения предложения от домохозяйств и дополнительных затрат промышленного производства на инкубаторы и кормовую базу.

Хлеб и макаронные изделия могут вырасти на 5%, а при продолжительных отключениях электроэнергии – даже на 10%. Молоко и молочные товары, нуждающиеся в стабильном энергоснабжении, также повысится по меньшей мере на 10%.

Стоимость мяса вырастет на 5-7%, прежде всего из-за предпраздничного спроса и сокращения поголовья свиней и коров. Курятина станет стоить больше из-за увеличения стоимости кормов. Подсолнечное масло вырастет на 10-15% из-за затрат на производство, электроэнергию и логистику.

Цены на овощи, которые сейчас на 26-30% ниже, чем в прошлом году, зимой поднимутся на 10-25% из-за потребности в хранении, а весной – еще больше.

Эксперты отмечают, что повышение ценников будет длительным. После праздников цены не вернутся на прежний уровень, потому что зимой новая продукция на рынок поступает ограниченно, а импорт не компенсирует все потребности.

