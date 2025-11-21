Соблюдение графика отключения света в Житомирской области на 22 ноября обесточений поможет избежать непредвиденных неудобств.

График отключения света в Житомирской области на 22 ноября сообщает о плановых ремонтных работах в Пулинском районе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Житомироблэнерго .

В субботу, 22 ноября, жители ряда улиц останутся без электроснабжения из-за профилактического ремонта воздушных линий. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

В Стрибеже работы коснутся следующих адресов:

ул. Школьное 1, 2, 3;

ул. Новая 1, 3–24, 10, 11, 12, 13, 15, 17–24;

ул. Шевченко 48-82, 86;

ул. Заречная 50;

ул. Мира 25, 25А, 25Б, 26, 27, 29, 29А, 30, 31, 32, 36, 36А, 37, 38, 38, 40-45, 45А, 46-50, 51-54, 62-60

переулок Заречный 2-7;

переулок Олизарский 1, 2, 4, 6–8.

В Подлесном без света останутся дома:

ул. Молодежная 5, 7, 8, 10, 19;

ул. Центральная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 29, 30;

ул. Солнечная 7-9;

ул. Южная 1-4.

АО «Житомироблэнерго» советует планировать функционирование электроприборов заранее и сохранять контакты для оперативных уточнений. Информацию можно получить по официальным каналам компании, электронной почте или телефонам горячей линии.

Соблюдение графика отключения света в Житомирской области на 22 ноября обесточений поможет избежать непредвиденных неудобств и обеспечит безопасное использование электроэнергии во время ремонтных работ.

Чтобы подготовиться к обесточениям, следует заранее зарядить телефоны, ноутбуки и другие важные устройства, подготовить фонарики или свечи, а также спланировать использование электроприборов. Полезно завершить любую работу, требующую электроэнергии, чтобы не потерять данные. Также рекомендуется сохранить контакты колл-центра и электронную почту для оперативных уточнений.

