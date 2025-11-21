График отключения света в Житомирской области на 22 ноября сообщает о плановых ремонтных работах в Пулинском районе, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Житомироблэнерго .
В субботу, 22 ноября, жители ряда улиц останутся без электроснабжения из-за профилактического ремонта воздушных линий. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.
В Стрибеже работы коснутся следующих адресов:
- ул. Школьное 1, 2, 3;
- ул. Новая 1, 3–24, 10, 11, 12, 13, 15, 17–24;
- ул. Шевченко 48-82, 86;
- ул. Заречная 50;
- ул. Мира 25, 25А, 25Б, 26, 27, 29, 29А, 30, 31, 32, 36, 36А, 37, 38, 38, 40-45, 45А, 46-50, 51-54, 62-60
- переулок Заречный 2-7;
- переулок Олизарский 1, 2, 4, 6–8.
В Подлесном без света останутся дома:
- ул. Молодежная 5, 7, 8, 10, 19;
- ул. Центральная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 29, 30;
- ул. Солнечная 7-9;
- ул. Южная 1-4.
АО «Житомироблэнерго» советует планировать функционирование электроприборов заранее и сохранять контакты для оперативных уточнений. Информацию можно получить по официальным каналам компании, электронной почте или телефонам горячей линии.
Соблюдение графика отключения света в Житомирской области на 22 ноября обесточений поможет избежать непредвиденных неудобств и обеспечит безопасное использование электроэнергии во время ремонтных работ.
Чтобы подготовиться к обесточениям, следует заранее зарядить телефоны, ноутбуки и другие важные устройства, подготовить фонарики или свечи, а также спланировать использование электроприборов. Полезно завершить любую работу, требующую электроэнергии, чтобы не потерять данные. Также рекомендуется сохранить контакты колл-центра и электронную почту для оперативных уточнений.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: Укрзализныця предупредила об изменениях и объявила расписание.
Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Днепре: пассажирам назвали даты важных изменений.