График отключения света в Кировоградской области с 18 по 24 ноября охватывает несколько улиц.

График отключения света в Кировоградской области с 18 по 24 ноября предусматривает проведение плановых ремонтных работ в нескольких населённых пунктах, сообщает Politeka.

По сообщению энергетиков, временные перерывы в электроснабжении состоятся в Варваровке и Гуровке в разные дни этого периода.

В Варваривце 18-го листопада запланированы два ремонтных участка. Первое подключение с 08:30 до 13:00. В этот час электричества не будет на ул. Героев Мариуполя, домах 5, 8, 10, 15–16, 20, 22–23, 25. Очередной этап технических выездов запланирован на тот же день с 11:00 до 17:00 на ул. Вишнёвая (дома 9, 12–13) и Новой (дома 43, 57, 63). Отключения проводятся в границах плановых ремонтных работ, закреплённых энергозапасом.

В селе Гуривка ремонтные выезды запланированы на 24-е ноября с 09:30 до 17:00. Без электричества пора лишаться жилья на ул. Зоряна (2–9), Лесная (3–6, 8, 10–11, 14–15, 19, 21, 24, 27, 33–34), Новогромадская (1–2, 5, 8–20, 22–24, 26–29, 31–32, 34–35, 37–39, 39а, 40–42, 43а, 44–46, 49, 52–53, 53а, 54–55, 57–59, 61, 65–67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85).

Также пришло время включить освещение на улицах Новосвитской (1, 4–7, 9–10, 12, 12а), Победы (99Б, 159, 164, 166а, 166б), Свитанкова (2–5, 9, 11–13), Ставкова (6–8, 11, 13, 20–21, 23, 32–33, 37, 42–44, 46), Центральной (1–2, 4–6, 9, 11–15, 17, 19) и Счастливой (1–11, 13, 15, 17, 19).

Также график отключения света в Кировоградской области с 18 до 24 часов утрачивается из-за выпадения листьев по улице в районе Варваровцев и Гуровцев, поэтому для обеспечения стабильной работы электрозащиты необходимы плановые ремонтные работы.

