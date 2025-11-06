Шукати цікаву і водночас посильну роботу для пенсіонерів у Кіровоградській області наразі стало простіше.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області передбачає безліч варіантів для тих, хто хоче підтримувати фінансову стабільність, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області може бути як фізично активною, так і більш спокійною. Вакансії можна знайти на платформі work.ua.

Наприклад, компанія «Нова пошта» шукає вантажників. Заробітна плата становить від 18 000 до 22 000, виплачується двічі на місяць без затримок.

Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні, 24 дні щорічної відпустки та медичне страхування.

Основні завдання прості й зрозумілі. Потрібно контролювати цілісність посилок, завантажувати та вивантажувати відправлення з авто, сортувати їх і сканувати. Усе відбувається під наглядом досвідчених співробітників, тому впоратися може навіть новачок.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Кіровоградській області - посада електрозварника в компанії «Ельворті». Тут шукають фахівців, які мають спеціальну освіту.

Заробітна плата коливається від 25 000 до 28 000 грн, плюс передбачені премії. Графік з 7:00 до 15:30, без нічних змін. Працівники мають соціальний пакет, сучасне обладнання і комфортні умови.

Не менш популярна вакансія для старшого покоління — листоноша в «Укрпошті». Заробітна плата становить близько 10 000, а до окладу додаються премії за результатами.

Обов’язки прості: розносити посилки, листи, газети, доставляти пенсії та грошові перекази, а також товари першої потреби, зокрема продукти чи ліки.

