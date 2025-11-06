Искать интересную и одновременно посильную работу для пенсионеров в Кировоградской области стало проще.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области подразумевает множество вариантов для тех, кто хочет поддерживать финансовую стабильность, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области может быть как физически активной, так и более спокойной. Вакансии можно найти на сайте work.ua.

К примеру, компания «Новая почта» ищет грузчиков. Заработная плата составляет от 18000 до 22000, выплачивается дважды в месяц без задержек.

Работникам гарантируют официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные, 24 дня ежегодного отпуска и медицинское страхование.

Основные задачи просты и понятны. Следует контролировать целостность посылок, загружать и выгружать отправки с авто, сортировать их и сканировать. Все происходит под наблюдением опытных сотрудников, поэтому справиться может даже новичок.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Кировоградской области – должность электросварщика в компании «Эльворти». Здесь ищут специалистов, имеющих специальное образование.

Заработная плата колеблется от 25 000 до 28 000 грн., плюс предусмотренные премии. График с 7:00 до 15:30, без ночных смен. Сотрудники имеют социальный пакет, современное оборудование и комфортные условия.

Не менее популярна вакансия для старшего поколения — почтальон в «Укрпочте». Заработная плата составляет около 10 000, а к окладу прилагаются премии по результатам.

Обязанности просты: разносить посылки, письма, газеты, доставлять пенсии и денежные переводы, а также товары первой потребности, в том числе продукты или лекарства.

