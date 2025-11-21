Повышение тарифов на воду в Одесской области коммунальщики анонсировали раньше времени.

Повышение тарифов на воду в Одесской области официально объявлено для жителей Яськ, где новые расценки начнут действовать с начала следующего года, сообщает Politeka.

Общество предупреждает о возможных временных перебоях и призывает своевременно оплачивать счета во избежание сбоев в подаче ресурса.

По данным сельсовета, уровень неоплаты в Яськах достиг критических показателей. Коммунальное предприятие объясняет, что накопившиеся долги усложняют работу системы и создают риски для стабильного водоснабжения. Отсутствие поступлений заставляет пересматривать финансовые расчеты и готовить новые условия для потребителей.

После повышения тарифа кубометр воды обойдется в 23 гривны. В сумму входит обслуживание сетей, профилактика и необходимые ремонты. Вода подается из скважин, поэтому затраты на поддержку инфраструктуры остаются высокими. Долги граждан будут погашаться вне зависимости от изменения стоимости, ведь задолженность будет увеличиваться после нового начисления.

Повышение тарифов на воду в Одесской области стало очередным шагом, о котором коммунальное предприятие предупреждает раньше времени. Все обновления по работе систем и возможных перерывов сельсовет будет публиковать через официальные каналы.

Ранее подобные изменения были введены и в Арциге. Тамошние тарифы не соответствовали реальным расходам: водоснабжение обошлось в 34,54 гривны за кубометр, водоотвод — 23,95 гривны. Для сохранения старых цен местным властям пришлось бы ежегодно компенсировать более семи миллионов гривен, однако таких ресурсов в бюджете не было.

Жители призывают заранее подготовиться к новым условиям, контролировать потребление и своевременно оплачивать счета во избежание неприятных ситуаций с поставкой воды.

