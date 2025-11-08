Підвищення тарифів на воду в Одеській області стало вимушеним кроком через критичну ситуацію підприємства і нестачу бюджетних ресурсів.

Арцизька міська рада ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду в Одеській області через складне фінансове становище місцевого комунального підприємства «Водоканал», передає Politeka.

Як повідомив міський голова Сергій Парпуланський, без зміни цін підприємство не зможе продовжувати роботу, адже борги за електроенергію вже досягли 1,2 мільйона гривень.

Раніше місто покривало різницю між собівартістю послуг і діючими розцінками за рахунок бюджету, але зараз коштів на це не залишилося. За перше півріччя було витрачено понад три мільйони гривень, і компенсувати тарифи далі неможливо. Нові розцінки набувають чинності найближчим часом: водопостачання коштуватиме 52,81 грн за кубометр, водовідведення — 46,38 гривень.

Основні витрати «Водоканалу» складають електроенергія та зарплата — понад 70% усіх витрат. Вартість електроенергії за два роки зросла з 6 до 11,5 грн за кВт. Підприємство має виплачувати середню зарплату 13 700, а також сплачувати підвищені податки — земельний, екологічний і плату за користування надрами.

Раніше мешканці платили 34,54 грн за водопостачання та 23,95 грн за водовідведення. Щоб залишити старі тарифи, потрібно було б знайти додатково 7,2 мільйона гривень на рік, однак таких коштів у міському бюджеті немає.

Рішення викликало невдоволення серед жителів Арциза. Депутат Тетяна Гончарова заявила, що перед ухваленням питання не проводили громадського обговорення, а проєкт рішення не був оприлюднений за десять днів до засідання.

Отже, підвищення тарифів на воду в Одеській області стало вимушеним кроком через критичну ситуацію підприємства і нестачу бюджетних ресурсів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.