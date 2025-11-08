Повышение тарифов на воду в Одесской области стало вынужденным шагом из-за критической ситуации предприятия и нехватки бюджетных ресурсов.

Арцизский городской совет принял решение о повышении тарифов на воду в Одесской области из-за сложного финансового состояния местного коммунального предприятия «Водоканал», передает Politeka.

Как сообщил мэр Сергей Парпуланский, без изменения цен предприятие не сможет продолжать работу, ведь долги за электроэнергию уже достигли 1,2 миллиона гривен.

Раньше город покрывал разницу между себестоимостью услуг и действующими расценками за счет бюджета, но сейчас средств на это не осталось. За первое полугодие было израсходовано более трех миллионов гривен, и компенсировать тарифы дальше невозможно. Новые расценки вступают в силу в ближайшее время: водоснабжение обойдется в 52,81 грн за кубометр, водоотвод — 46,38 гривен.

Основные расходы «Водоканала» составляют электроэнергия и зарплата – более 70% всех расходов. Стоимость электроэнергии за два года выросла с 6 до 11,5 грн. за кВт. Предприятие должно выплачивать среднюю зарплату 13 700, а также платить повышенные налоги — земельный, экологичный и плату за пользование недрами.

Ранее жильцы платили 34,54 грн за водоснабжение и 23,95 грн за водоотвод. Чтобы оставить старые тарифы, нужно было найти дополнительно 7,2 миллиона гривен в год, однако таких средств в городском бюджете нет.

Решение вызвало недовольство посреди обитателей Арциза. Депутат Татьяна Гончарова заявила, что перед принятием вопроса не проводилось общественное обсуждение, а проект решения не был обнародован за десять дней до заседания.

