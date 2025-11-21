Работа для пенсионеров в Кировоградской области становится все более популярной, ведь многие пожилые люди хотят иметь хороший доход.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области предусматривает вакансии в разных сферах, сообщает Politeka.

Предложения с платформы work.ua ориентированы на людей постарше, которые готовы быть полезными и сохранять финансовую независимость.

В перечне доступных вакансий первым предложением является работа для пенсионеров в Кировоградской области грузчиком в Новой почте. Работники получают белую зарплату в диапазоне от 18 000 до 22 000 с выплатами дважды в месяц, без задержек.

Компания предоставляет оплачиваемые больничные, 24 календарных дня отпуска, медицинское страхование и страхование жизни. Новая почта предлагает обучение за счет компании со стипендией и возможностью карьерного роста.

Следующая должность – электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах в компании Эльворте. Зарплата составляет от 25 000 до 28 000 с дополнительной премией. Претендент должен иметь специальное профессиональное образование и уметь производить сварку на соответствующем оборудовании.

Условия включают официальное трудоустройство, социальный пакет, современную производственную оснастку и комфортную среду. График: с 7:00 до 15:30.

Основная обязанность состоит в выполнении сменной задачи по сварке металлоконструкций, деталей и узлов. Такая работа для пенсионеров в Кировоградской области может стать привлекательным вариантом для имеющих опыт в технических специальностях.

Еще одно предложение – должность экспедитора с зарплатой в пределах от 15000 до 20500. Обязанности включают сопровождение грузов, проверку количества и целостности продукции, заполнение сопроводительных документов, погрузку и разгрузку.

