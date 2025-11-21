Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график поездов в Кировоградской области, однако изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

В Кировоградской области временно меняется работа части пригородных поездов в связи с проведением ремонтных работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры. Из-за необходимости выполнения этих работ несколько рейсов будут полностью отменены на определенные даты.

Новый график поездов в Кировоградской области выглядит следующим образом: 21 и 22 ноября не будет курсировать поезд №6041, следующий по маршруту Помочная – Долинская. Пассажирам, планировавшим поездку этим рейсом, рекомендуют предварительно просмотреть обновленный график и выбрать альтернативный вариант передвижения.

Кроме того, с 21 по 23 ноября будет временно остановлено движение еще трех пригородных поездов: №6042 Долинская – Помочная, №6039 Долинская – Тимково, а также №6040 Тимково – Долинская. Железная дорога призывает пассажиров внимательно планировать маршруты через новый график поездов в Кировоградской области и учитывать введенные ограничения во избежание неудобств в пути.

Помимо этого изменения произошли в облавном центре. Так, в Кропивницком изменилось расписание движения троллейбусов №7 и №7А.

В предприятии объяснили, что корректировка графиков связана с аварийными и плановыми отключениями электроэнергии. Чтобы обеспечить стабильную работу маршрутов в периоды нестабильного напряжения, движение троллейбусов будет организовано по обновленному расписанию.

