Подорожание продуктов в Полтавской области в ноябре 2025 уже отразилось на расходах домохозяйств, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам предоставляет сайт Минфина.

Рост цен охватил овощи, крупы и молочные товары, заставляя жителей планировать покупки более тщательно.

Больше всего подорожали овощи. Средняя стоимость помидоров достигла 128 гривен за килограмм, что на 50 больше по сравнению с октябрем. В супермаркетах цены различаются: Auchan – 119,90, Megamarket – 133,80, Metro – 119,60, Novus – 139.

Крупы подорожали менее заметно. Рис длинный пропаренный стоит в среднем 53,43 грн за килограмм, что на 1,8 больше чем в октябре. В сетях Auchan – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90.

Молочная продукция также прибавила в цене. Сливки "Простонаше" 10% объемом 200 мл продаются по 38,13 гривен, а масло "Яготинское" 73% 200 г стоит в среднем 115. В разных сетях расценки немного отличаются: Metro - 116,48 гривен, Auchan - 114,60, Novus - 11

Специалисты объясняют местным украинцам, что удорожание продуктов в Полтавской области связано с сезонным снижением урожая, повышением логистических затрат и ростом закупочных цен. Наибольшее влияние испытывают овощные культуры, в то время как крупы и молочные товары дорожают постепенно.

Местные жители отмечают, что продуктовая корзина стала заметно тяжелее для бюджета. Эксперты советуют сравнивать цены в разных магазинах, планировать закупки заранее и пользоваться акционными предложениями, чтобы свести к минимуму влияние подорожания на семейные расходы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.