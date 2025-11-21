График отключения света в Киевской области на 22 ноября разрешает жителям планировать день заранее.

График отключения света в Киевской области на 22 ноября обнародовали энергетики для жителей Рокитнянской и Великодымерской общин, сообщает Politeka.

Плановые работы будет проводить ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» для повышения стабильности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций.

В поселке Рокитнянская временно без электричества останутся следующие районы села Рокитное: Гаевая, Патриотическая, Поповича, Славы, Армийская, Вокзальная, Тополева, Школьная и Яблунева. Отключение запланировано с 08:30 до 18:30.

В Великодимирской сельской общине отключение будет происходить с 09:00 до 19:00. Электроснабжение временно будет отключено в Гребельке (улицы Вишнёвая, Лесная, Луговая, Мира, Набережная, Полевая, Садовая, Шевченко), Светильне (улицы Октябрьская, Заречная, Космонавтов, Озерная, Шевченко, переулок Шевченко) и Кулажинцах (улицы Воровского, Глыбочица, Козюба Галина, Лесная, Партизана Стригуна, Центральная, Шевченко).

Жителям рекомендуется подготовиться: зарядить телефоны, внешние аккумуляторы и другие портативные устройства, приготовить фонарики, свечи или налобные фонари. Рекомендуется ограничить использование энергоёмких приборов, проверить запасы воды и продуктов. В холодильниках и морозильниках стоит минимизировать открывание дверец и выключать электроприборы с чувствительными цепями перед началом работы.

График отключения электроэнергии в Киевской области 22 ноября позволяет жителям заранее спланировать день, избежать неудобств и обеспечить безопасное пользование электроприборами во время профилактических работ.

