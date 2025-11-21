По словам жителей, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно сопровождаться более широкими гарантиями прозрачности.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области может затронуть жителей Калинополя уже в 2026 году, ведь местное предприятие объявило о намерении пересмотреть стоимость вывоза бытовых отходов, пишет Politeka.

В общине объяснили, что действующие начисления больше не покрывают реальные затраты, в частности, из-за роста оплаты труда и других финансовых факторов.

По предложению коммунальщиков, в следующем году частный сектор может платить 90 гривен в месяц с человека, многоэтажные дома – 85,44 грн. Для бюджетных учреждений рассчитали 658,08 грн с учетом НДС, а для других категорий – 667,80 грн. Новые суммы должны обеспечить бесперебойный сбор, перевозку и утилизацию отходов в Калинополе, Шостакове, Вербовке и Кайтановке.

График работы службы останется стабильным: возле многоквартирных домов мусор будут убирать по понедельникам, частные домовладения будут обслуживать раз в две недели, юридические лица — по условиям заключенных договоров. Предложения и замечания по изменению тарифов будут приниматься до 20 ноября.

Для сравнения, в 2025 году многоэтажные дома платили 76,22 грн с НДС, частные – 79,16 грн. Сейчас жители опасаются, что даже такое умеренное увеличение повлечет за собой отток части пользователей, а следовательно — появление новых стихийных свалок. Некоторые предлагают предусмотреть отдельные условия для пенсионеров и семей с небольшим доходом.

По словам жителей, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно сопровождаться более широкими гарантиями прозрачности, а также механизмами, позволяющими избежать роста объемов несанкционированных отходов в общине.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.