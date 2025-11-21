Показатели свидетельствуют о стабильной ситуации на рынке агропродукции, однако многие украинские беспокоятся, будет ли дефицит продуктов в Днепре.

Многие украинцы интересуются, ожидается ли дефицит продуктов в Днепре и других регионах страны, сообщает Politeka.net.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий ответил на этот вопрос и раскрыл, будет ли нехватка популярных товаров.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, оснований для паники нет: в 2025 году дефицит продуктов в Днепре не предусматривается, поскольку урожайность основных культур превышает показатели прошлого года. Это положительно повлияло на цены для потребителей, сделав популярные продукты более доступными.

Заместитель министра аграрной политики подчеркнул, что в этом году значительно подешевел так называемый «борщовый набор», в который входят картофель, лук, капуста, свекла и морковь. По отдельным позициям цены упали почти вдвое по сравнению с 2024 годом.

Основными факторами такого снижения эксперт называет обильный и качественный урожай, а также отсутствие существенных негативных погодных факторов, которые могли бы отразиться на состоянии полевых культур.

«По наблюдениям, некоторые продукты сейчас вдвое дешевле, чем в прошлом году. Урожай этого сезона значительно лучше, а влияние неблагоприятных факторов было минимальным», — отметил Высоцкий.

Что касается других основных зерновых и масличных культур, нынешние объемы производства остаются на уровне прошлого года или демонстрируют тенденцию роста. Исключением стали соя и сахарная свекла, урожаи которых сократились из-за уменьшения посевных площадей.

Относительно масличных культур, за исключением сои, урожайность в 2025 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о стабильности производства и благоприятной ситуации на внутреннем рынке агропродукции.

