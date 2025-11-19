Сумма денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области составит 6,5 тыс. грн., и эти средства граждане смогут использовать только на определенные услуги и товары.

В начале зимы начнется реализация правительственной программы денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Сумма выплаты составит 6,5 тыс. грн., и эти средства граждане смогут использовать на приобретение зимней одежды, обуви, а также необходимых лекарственных препаратов.

Право на получение денежной помощи в Харьковской области будут иметь пенсионеры и другие группы населения, нуждающиеся в особой социальной защите. В список входят:

дети и лица с инвалидностью первой группы из числа внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство

дети из малообеспеченных семей, пользующихся государственной поддержкой

дети, над которыми установлена ​​опека или забота

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях

одинокие пенсионеры, которым назначена надбавка за уход

Запуск программы намечен на 1 декабря 2025 года. Все необходимые средства предусмотрены в государственном бюджете. В целом, инициатива должна охватить более 660 тысяч граждан, среди которых около 253 тысяч составляют дети внутренне перемещенных лиц.

Особенности начисления и использования средств

Согласно утвержденным правилам, именно Пенсионный фонд Украины будет заниматься начислением этих выплат. Перевод средств будет производиться автоматически на текущие счета Дия.

Получившуюся сумму граждане смогут использовать в течение 180 календарных дней с момента поступления денег на счет.

Для того чтобы получить помощь без задержек, получателям необходимо заранее оформить универсальную банковскую карту Действие. Сделать это можно в приват24, выполнив несколько шагов:

обновить или установить приложение

оформить новое Дия.Карту или обновить существующую карту єПідтримка к формату

подключить банковскую программу к этой карте

перейти к государственному применению Дия

подать заявку на получение выплаты

выбрать для зачисления средств Дия.Карту, оформленную в ПриватБанке

