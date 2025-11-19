В начале зимы начнется реализация правительственной программы денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев, пишет Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
Сумма выплаты составит 6,5 тыс. грн., и эти средства граждане смогут использовать на приобретение зимней одежды, обуви, а также необходимых лекарственных препаратов.
Право на получение денежной помощи в Харьковской области будут иметь пенсионеры и другие группы населения, нуждающиеся в особой социальной защите. В список входят:
- дети и лица с инвалидностью первой группы из числа внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство
- дети из малообеспеченных семей, пользующихся государственной поддержкой
- дети, над которыми установлена опека или забота
- дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях
одинокие пенсионеры, которым назначена надбавка за уход
Запуск программы намечен на 1 декабря 2025 года. Все необходимые средства предусмотрены в государственном бюджете. В целом, инициатива должна охватить более 660 тысяч граждан, среди которых около 253 тысяч составляют дети внутренне перемещенных лиц.
Особенности начисления и использования средств
Согласно утвержденным правилам, именно Пенсионный фонд Украины будет заниматься начислением этих выплат. Перевод средств будет производиться автоматически на текущие счета Дия.
Получившуюся сумму граждане смогут использовать в течение 180 календарных дней с момента поступления денег на счет.
Для того чтобы получить помощь без задержек, получателям необходимо заранее оформить универсальную банковскую карту Действие. Сделать это можно в приват24, выполнив несколько шагов:
- обновить или установить приложение
- оформить новое Дия.Карту или обновить существующую карту єПідтримка к формату
- подключить банковскую программу к этой карте
- перейти к государственному применению Дия
- подать заявку на получение выплаты
- выбрать для зачисления средств Дия.Карту, оформленную в ПриватБанке
