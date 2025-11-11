Стався дефіцит продуктів у Харкові, а ціни продовжують зростати, як на ринку так і у відомих супермаркетах.

У Харкові дедалі відчутніше проявляється дефіцит окремих продуктів, зокрема овочів, які є основою багатьох популярних українських страв, повідомляє Politeka.net.

Ситуація на продовольчому ринку міста та країни загалом залишається напруженою.

Найбільше зростання цін спостерігається на тепличні овочі, особливо на огірки, вартість яких за останній місяць майже подвоїлася порівняно з вереснем.

Як зазначає експертка плодоовочевого ринку Ксенія Гусєва, головною причиною такого стрімкого подорожчання стало різке зниження температури. Похолодання суттєво вплинуло на тепличні господарства, призвівши до зменшення врожайності у п’ять–шість разів. Через це на внутрішньому ринку виник помітний дефіцит продукції.

За інформацією виробників, через несприятливі погодні умови більшість тепличних комбінатів була змушена достроково розпочати опалювальний сезон. Для підтримання оптимального мікроклімату в теплицях нині використовують вугілля та пелети, а витрати на паливо зросли удвічі порівняно з минулим роком. Збільшення собівартості виробництва безпосередньо вплинуло на кінцеву ціну огірків у магазинах і на ринках, що стало відчутним для споживачів.

Разом із тим, подорожчали й тепличні помідори. Лише за останній тиждень ціна на них піднялася приблизно на тридцять сім відсотків. Аналітики пояснюють це стабільно високим попитом і скороченням пропозиції, що є типовим явищем для осіннього сезону. Через похолодання процес дозрівання помідорів у стаціонарних теплицях значно уповільнився, а постачання з парникових господарств, які раніше допомагали збалансувати ринок, наразі фактично припинилося.

У результаті стався дефіцит продуктів у Харкові , а ціни продовжують зростати. Харківські торговельні мережі та оптові постачальники вже активно шукають альтернативні джерела закупівель. За останні тижні зафіксовано збільшення обсягів імпорту тепличних овочів із сусідніх країн, що має допомогти частково стабілізувати ситуацію.

Експерти наголошують, що дефіцит може зберігатися до виходу на ринок нового врожаю.

Джерело: Аgroweek.

