Местным жителям советуют учитывать введение графика отключения газа с 20 по 24 ноября в Киевской области.

График отключения газа с 20 по 24 ноября в Киевской области коснется отдельных районов Белоцерковского отделения и села региона, сообщает Politeka.

Как проинформировала на своем официальном сайте местные филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины", через плановые и реконструкционные работы введут график отключения газа с 20 по 24 ноября в Киевской области.

В городе Белая Церковь Киевской области график отключения газа с 20 по 24 ноября предусматривает ограничение поставок 24.11 с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: улица Фастовская 28 и Гайок, 221.

Работники местного филиала "Газсети" отмечают, что во время технических работ краны на опусках перед газовыми приборами необходимо перекрыть и не открывать до завершения работ. Возобновление подачи будет осуществляться оперативно после завершения работ.

Для жителей сел региона также предусмотрены временные неудобства. В селе Руда, за исключением улицы Строительной, еще с 18.11 нет голубого топлива. Восстановить газоснабжение должны 20.11.

Кроме этого, на официальном сайте "Газсети" отмечено, что аналогичные ограничения затронули Шамраевку. Там возобновление газоснабжения запланировано на 20.11.

Специалисты отмечают, что работы производятся для того, чтобы обеспечить стабильную и безопасную эксплуатацию газовых сетей в дальнейшем.

Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности, не оставлять включенные газовые приборы без присмотра и планировать хозяйственные дела с учетом временных неудобств.

