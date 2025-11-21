В Департаменте строительства и дорожного хозяйства предупредили об ограничении движения транспорта в Харькове.

Ограничение движения транспорта в Харькове введено на несколько дней, однако проезд будет полностью перекрыт для местных жителей и готей города, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе городских властей.

Проезд транспорта через трамвайный переезд на Салтовском шоссе, в районе дома номер 43, временно полностью прекращен. Ограничения движения транспорта в Харькове действуют с 9 часов утра 21 ноября и продлятся до 16 часов 22 ноября.

В Департаменте строительства и путевого хозяйства пояснили, что такой запрет необходим для проведения запланированных работ по обустройству верхнего покрытия трамвайных путей на этом участке. Специалисты отмечают, что выполнение этих работ важно для повышения безопасности движения и обеспечения дальнейшей надежной работы трамвайной инфраструктуры.

Городские власти просят водителей заблаговременно планировать маршруты, учитывая временные ограничения, и пользоваться альтернативными путями передвижения, чтобы избежать пробок и обеспечить беспрепятственный проезд в период ремонтных работ.

Напомним, что "Укрзализныця" предупредила, что изменения будут действовать несколько дней на популярных рейсах, которыми ежедневно пользуются тысячи украинцев. В связи с усложнением ситуации безопасности на территории Харьковской области 21 ноября временно изменен проезд отдельных пригородных поездов.

В течение трех дней ряд рейсов будет курсировать только до станции Майское или отправляться оттуда. В частности, речь идет о таких поездах:

Экспресс №6601, который будет временно курсировать по рейсу Харьков-Пассажирский – Майское вместо направления Харьков-Пассажирский – Старовировка.

Экспресс №6604 Майское – Граково, следующее по измененной схеме вместо маршрута Старовировка – Граково.

