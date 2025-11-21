Выплаты, в которые входит и гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, осуществляют после регистрации в определенных центрах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется через программу RISE, реализуемую благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса» в сотрудничестве с международными партнерами, сообщает Politeka.

Инициатива сосредоточена на людях, пострадавших от боевых действий, потерявших жилье или проживающих вблизи опасных территорий. Поддержка включает продукты, лекарства, гигиенические наборы и временное жилье, что позволяет пожилым людям закрыть первоочередные потребности.

Помощь могут получить две категории граждан: внутренне перемещенные лица, приехавшие из регионов активных столкновений, и жители прифронтовых населенных пунктов в пределах тридцати километров от линии боевых действий. В этих районах приобрести необходимые товары часто сложно из-за неустойчивой ситуации.

Выплаты, в которые входит и гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, осуществляют после регистрации в определенных центрах. В Одессе оформление доступно по адресу Малая Арнаутская, 88. Семьи могут получить одноразовую поддержку на три месяца - 3600 гривен на каждого члена, но не более 14 400 гривен для домохозяйства из четырех человек.

Условием участия является отсутствие аналогичной поддержки других структур в течение последних трех месяцев и невключение в предыдущие программы фонда.

Параллельно действует проект «Теплая зима», направленный на покрытие расходов на зимнюю одежду, обувь и коммунальные услуги. Он дополняет основную инициативу и помогает пожилым людям подготовиться к холодному периоду.

Программа призвана усилить социальную защиту, обеспечивая более стабильные условия для пожилых людей в сложное время.

