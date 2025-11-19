График отключения света в Киевской области на 20 ноября сформирован с учетом технической потребности и плановых действий энергетиков.

График отключения света в Киевской области на 20 ноября обнародовал энергетику для нескольких общин региона, сообщает Politeka.

Информацию об этом обнародовали официальные источники Переяславской и Ракитнянской территориальных общин.

По информации ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», специалисты будут выполнять профилактику для повышения стабильности питания и уменьшения риска аварий.

В селе Переяславский свет выключат с 08:00 до 17:00. В городе Переяслав отключения будут продолжаться с 08:30 до 18:00. Под ограничения попадут несколько районов, включая центральную часть и часть частного сектора.

В этот же период, с 08:30 до 18:00, не будет электроснабжения и в селе Столбьяги. Жителей просят заранее подготовиться: зарядить необходимые устройства и спланировать дела, требующие питания от сети.

Отдельно сообщили о работах в Рокитнянской общине Белоцерковского района. В селе Бушево электричество выключат с 08:30 до 18:30. Под ограничения попадут главные улицы населенного пункта.

Чтобы подготовиться к плановому выключению электроэнергии, следует заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства. Рекомендуется заблаговременно набрать запас воды, проверить работу фонариков и приготовить свечи либо другие источники освещения. Также желательно спланировать домашние дела, нуждающиеся в электричестве, до начала обесточивания.

