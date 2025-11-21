Стартовал новый проект предоставления денежной помощи в Запорожской области для ВПЛ и других категорий населения на зимний период 2025-2026 годов, пишет Politeka.net.
Об этом информирует пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Запорожья" в соцсети Facebook.
Стартует новый проект под названием "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме, 2025-2026 годы".
В рамках проекта предусмотрены разные формы помощи в зависимости от территории проживания:
- Денежная помощь в Запорожской области на твердое топливо в размере 19,4 тысяч гривен для ВПО и жителей Долинской и Новониколаевской общин;
- Твердое топливо в натуральной форме (дрова) для жителей Запорожья;
- Денежное пособие на оплату коммунальных услуг для жителей Запорожского района.
На поддержку смогут рассчитывать, прежде всего, граждане, принадлежащие к уязвимым группам и остро нуждающиеся в поддержке в зимний период. К ним относятся:
- одинокие матери или родители (опекуны) несовершеннолетних детей;
- беременные женщины и матери, кормящие детей младше трех лет;
- граждане с серьезными или хроническими заболеваниями, что подтверждено медицинскими справками;
- лица с инвалидностью всех групп и инвалидностью с детства (при наличии соответствующих документов);
- многодетные семьи, где воспитывается три и более несовершеннолетних детей;
- одинокие пожилые граждане от 60 лет.
Цель проекта - обеспечить базовые потребности в отоплении и коммунальных услугах, уменьшить риски социальной уязвимости и поддержать наиболее нуждающихся жителей Запорожской области в зимний период 2025-2026 годов.
Организаторы сообщают, что будут оказывать содействие жителям Запорожской области в соответствии со списками, сформированными местными властями.
Однако поддержку не окажут в следующем:
- если домохозяйство ранее получило подобную поддеожку другой организации;
- если заявитель получает госпомощь (домохозяйства могут потерять субсидию, если получат благотворительную помощь).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.
Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.