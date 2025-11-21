Организаторы сообщают, что будут предоставлять денежную помощь для ВПЛ и жителям Запорожской области в соответствии со списками, сформированными местными властями.

Стартовал новый проект предоставления денежной помощи в Запорожской области для ВПЛ и других категорий населения на зимний период 2025-2026 годов, пишет Politeka.net.

Об этом информирует пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Запорожья" в соцсети Facebook.

Стартует новый проект под названием "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме, 2025-2026 годы".

В рамках проекта предусмотрены разные формы помощи в зависимости от территории проживания:

Денежная помощь в Запорожской области на твердое топливо в размере 19,4 тысяч гривен для ВПО и жителей Долинской и Новониколаевской общин;

Твердое топливо в натуральной форме (дрова) для жителей Запорожья;

Денежное пособие на оплату коммунальных услуг для жителей Запорожского района.

На поддержку смогут рассчитывать, прежде всего, граждане, принадлежащие к уязвимым группам и остро нуждающиеся в поддержке в зимний период. К ним относятся:

одинокие матери или родители (опекуны) несовершеннолетних детей;

беременные женщины и матери, кормящие детей младше трех лет;

граждане с серьезными или хроническими заболеваниями, что подтверждено медицинскими справками;

лица с инвалидностью всех групп и инвалидностью с детства (при наличии соответствующих документов);

многодетные семьи, где воспитывается три и более несовершеннолетних детей;

одинокие пожилые граждане от 60 лет.

Цель проекта - обеспечить базовые потребности в отоплении и коммунальных услугах, уменьшить риски социальной уязвимости и поддержать наиболее нуждающихся жителей Запорожской области в зимний период 2025-2026 годов.

Организаторы сообщают, что будут оказывать содействие жителям Запорожской области в соответствии со списками, сформированными местными властями.

Однако поддержку не окажут в следующем:

если домохозяйство ранее получило подобную поддеожку другой организации;

если заявитель получает госпомощь (домохозяйства могут потерять субсидию, если получат благотворительную помощь).

