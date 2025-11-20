График отключения света в Киевской области создан на 21 ноября для уменьшения риска аварийных ситуаций.

График отключения света в Киевской области на 21 ноября обнародовали энергетики, сообщив о плановых работах в двух общинах региона, сообщает Politeka.

ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» анонсировало технические мероприятия, направленные на усиление стабильности подачи тока и предотвращение возможных повреждений сетей. Из-за этих операций временно обесточат часть Рокитнянского поселкового территориального общества. С 08:30 до 18:30 без электричества будут находиться отдельные участки Ракитного - Гайова, Патриотическая, Поповича, Славы, Армейская, Вокзальная, Тополевая, Школьная, Яблоневая.

Также заявлено о профилактике в Великодимерском поселковом обществе. В период с 09:00 до 19:00 прерывание подачи тока коснется Плотин (Вишневая, Лесная, Луговая, Мира, Набережная, Полевая, Садовая, Шевченко), Светильники (Октябрьская, Заречная, Космонавтов, Озерная, Шевченко, Переулок Шевченка, Козюбы Галины, Лесная, Партизана Стригуна, Центральная, Шевченко).

Обновленный график отключения света в Киевской области на 21 ноября создан для уменьшения риска аварийных ситуаций, а проведенные работы должны обеспечить более стабильную работу сетей в будущем.

Подзарядите телефоны, павербанки и другие необходимые устройства. Заранее наберите запас воды, если в доме работают электрические насосы. Предварительно подготовьте фонарики или свечи для освещения. Перед началом работ выключите чувствительную технику во избежание скачков напряжения. Если есть термопродукты в холодильнике, старайтесь не открывать дверцу без необходимости — это поможет сохранить холод до возобновления питания.

