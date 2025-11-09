Отримати цю грошову допомогу для ВПО у Полтавській області зможуть не всі громадяни.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області доступна для частини переселенців, що виконали важливі умови, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Цієї осені уряд запровадив нові правила щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам. Згідно з оновленими умовами, деякі переселенці мають право на спеціальну «сьому виплату» у розмірі 2000 гривень.

Отримати цю грошову допомогу для ВПО у Полтавській області зможуть ті громадяни, які після переїзду в інше місто чи село офіційно працевлаштувалися та безперервно працювали протягом шести місяців. Аналогічна норма стосується і внутрішньо переміщених осіб, які весь цей період безперервно вели підприємницьку діяльність.

Таким чином, держава заохочує переселенців до офіційної зайнятості та підтримує тих, хто продовжує працювати попри складні життєві обставини.

Виплата надається не всім ВПО, а лише тим, хто може документально підтвердити безперервну роботу або підприємницьку діяльність протягом пів року. Зміни вже набрали чинності.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області буде перерахована наступного місяця після завершення шестимісячного періоду зайнятості — за умови підтвердження факту роботи або сплати податків. Тобто, якщо переселенець відпрацював шість місяців, він отримає 2000 гривень додаткової допомоги на проживання.

Підтвердити офіційне працевлаштування або підприємницьку діяльність можна кількома способами:

через дані з реєстру застрахованих осіб;

за довідкою з місця роботи про сплату єдиного соціального внеску;

або за копією декларації платника єдиного податку, прийнятою Державною податковою службою.

Після перевірки інформації Пенсійним фондом виплата буде здійснена автоматично, без необхідності додаткових звернень з боку громадян.

