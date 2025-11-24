Денежная помощь в Черниговской области предоставляется не всем ВПЛ, а лишь отдельным группам переселенцев.

Начинается регистрация в программе "Теплая зима" с предоставления денежной помощи в Черниговской области для части ВПЛ и других уязвимых категорий украинцев, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на специальном портале "Зимняя поддержка".

Денежная помощь в Черниговской области предоставляется не всем ВПЛ. Право на получение выплат будут иметь следующие группы граждан:

дети, которые находятся под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, а также питомцы приемных семей и детских домов семейного типа;

дети из числа внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство;

люди с инвалидностью первой группы среди внутри перемещенных лиц;

несовершеннолетние дети из малообеспеченных семей;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Оформить денежную помощь можно будет как дистанционно, так и лично. Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Для онлайн-оформления необходимо иметь оформленную "Дия.Карту". Алгоритм подачи заявки через государственное приложение предполагает несколько шагов: войти в "Дия", перейти в раздел сервисов, выбрать услугу Зимняя поддержка, найти соответствующую программу и подтвердить наличие "Дия.Карты".

Те, кто предпочитает оффлайн-способ оформления, могут обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Нужно иметь при себе "Дия.Карту" или другую карточку со специальным счетом. Работники ПФУ принимают заявление, оформляют его и передают данные для начисления помощи.

Денежные средства, которые поступят на счета получателей, разрешено использовать для приобретения теплой одежды и обуви для детей или взрослых, а также для покупки лекарственных средств, витаминов и необходимых медицинских товаров в соответствующих торговых точках.

Использовать полученные деньги нужно в течение 180 дней с момента поступления. Если часть средств останется неизрасходованной по истечении этого срока, она автоматически вернется в бюджет.

