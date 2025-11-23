Увеличение тарифов на воду в Хмельницкой области необходимо для обеспечения стабильного водоснабжения.

Исполнительный комитет Переяславского городского совета принял решение о повышении тарифов на воду в Хмельницкой области, сообщает Politeka.

Новые цены начнут действовать с 1 января 2026г.

Согласно решению кубометр водоснабжения будет стоить 34,14 грн, а водоотвод — 62,76 грн. Для сравнения, нынешние тарифы составляют 21,30 грн. за воду и 45,00 грн. за стоки.

Заместитель городского головы Ольга Огиевич отметила, что основной причиной изменений стало существенное удорожание электроэнергии, которая формирует значительную долю затрат предприятия. Предварительная корректировка тарифов состоялась 1 августа 2023 для населения и 1 апреля 2025 для организаций.

Исполком решил установить равные тарифы для всех категорий потребителей. Местные власти подчеркивают, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области необходимо для обеспечения стабильного водоснабжения и надлежащего уровня обслуживания жителей.

Жителям советуют учитывать новые тарифы при планировании семейного бюджета на следующий год.

Кроме того, о подобной ситуации сообщали и в Ровенской области.

С 1 ноября 2025 года жители платят 35,57 грн за кубометр воды и 61,45 за водоотвод. Общая сумма за услуги составит 97,02 за кубометр. В решении также отмечено, что с новогоднего периода тарифы снова возрастут.

С 1 января 2026 цена воды будет составлять 36,42 грн за кубометр, а водоотвод — 63,30. Итоговая стоимость достигнет 99,72 за кубометр. Отдельно определена абонентская плата - 24,07 ежемесячно.

Такая ситуация окажет влияние на бюджеты семей, поэтому жителям советуют учитывать новые данные.

