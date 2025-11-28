График отключения света в Киевской области на 29 ноября поможет предотвратить аварийные ситуации.

График отключения света в Киевской области на 29 ноября обнародовали Иванковский поссовет и ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», передает Politeka.

Он появился на официальной странице Иванковского поселкового совета в Фейсбуке .

В рамках профилактических работ по повышению надежности сетей жители поселка Иванков останутся без электроснабжения с 08:00 до 16:00. Отключение коснется улиц Ивана Проскуры, Полесска и Киевской.

Среди адресов, где не будет света: ул. Ивана Проскуры 7, 15, 17, 17/Эл.отоп., 18а, 18а/Эл.Котел, 24, 39, 47, ул. Полесская 2 и ул. Киев-ка 8/ВРП и 23А.

В случае вопросов жители могут обращаться в колл-центр.

Таким образом, график отключения света в Киевской области на 29 ноября поможет предотвратить аварийные ситуации и обеспечить стабильное функционирование электросетей в поселке.

Чтобы подготовиться к плановому обесточиванию, следует заранее зарядить мобильные устройства и пауэрбанки, подготовить фонари и свечи. Также полезно сохранить необходимые продукты, особенно скоропортящиеся, и проверить работу электрических котлов или обогревателей. Если кто-то работает удаленно, нужно заранее завершить важные задачи или организовать альтернативное место работы.

Также полезно предварительно проверить работу бытовой техники и отключить ее от сети во избежание повреждений при отключении.

Полезно заранее сообщить соседям или родственникам о возможных перебоях с электроснабжением, чтобы вместе подготовиться к плановому обесточиванию.

