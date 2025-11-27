Обновленный график отключения света в Запорожской области на 28 ноября рекомендуют проверять на официальных ресурсах.

График отключения света в Запорожской области на 28 ноября обнародовали энергетики, сообщив о плановых работах в двух населенных пунктах, сообщает Politeka.

В Отрадном перерывы запланированы с 09:00–11:00 и 14:00–16:00. Отключение коснется нескольких улиц. На Свободной: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 На Владимира Сташенко: 3|20а|30|13|15|17|23|18|20. На Горького: 4|8|10|12|14|16|1|3|5|7|9|1а. На Запорожском спуске: 1|3|5|7|12. На Меркулова: 12. На Миру: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|

На Молодежной: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26. На Набережной: 1|2|3|4|6|7|8/1|8/3|8/4|9/1|9/2. На Александра Нестерука: 1|2|2/1|3|4|5|5a|5/1|6|6/1|7|8|9|10|11|13|15|17|19|21.

На Победы: 2|5|7|9|11|8|10|12|13|14|15|15/4|15/5|15/6|15/7|15/8|16|17|18|20|21|22|24|3а|1|3. На Полевой: 1. На Садовой: 1|3а|3/1|5|7|4|6|7/1|7/2|8/1|8/2|10/1. На Солнечной: 2|3|9|10|10/1|11/1|11/2|12|12/1|15|15/1|8|6|4. На Фестивальной: 3|1|5|7|9|11|13|16|14|10|8. На Счастливой: 1|3|11|25|22|24|30.

На Яблоневой: 1 3 47 49 51 34 33 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 На Больничном переулке: 1|1/1|2|2/1|2/2|3/1|3/2|4/1|4/2|5|5/1|6|8/1|8/2|8/3|8/4|10/1|10/2|10/3|10/4|10/5|12/2|1|

В Наталовке работы будут проходить с 09:00 до 16:00. На Высоковольтной: 1|2|4|6|8|10|12|14|1|18|20|22|24|26|28|3|5|7|9|11|13|15|17|9. На Молодежной: 11|13|10|12|14. На украинском: 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 23 25 7 29 31 35 39 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 10 12 28 30 32 34 36 38 42 44 46 48 50 52 54 43 45 47 9 51 59 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89

