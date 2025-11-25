Следует быть готовым к графику отключения газа с 26 по 28 ноября в Днепропетровской области.

Из-за плановых работ введен график отключения газа с 26 по 28 ноября в Днепропетровской области, однако только в отдельных населенных пунктах из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба Газсети "Днепропетровский филиал".

График отключения газа с 26 по 28 ноября в Днепропетровской области будет действовать в нескольких населённых пунктах.

На территории нескольких общин вводится график отключения газа в неделю с 26 по 28 ноября в Днепропетровской области в связи с проведением газоопасных работ. Отключения будут производиться поэтапно.



Днепропетровский филиал «Газсети» сообщает о временном прекращении газоснабжения в Пятихатской и Песчанской территориальных общинах.

В Пятихатском территориальном обществе временное прекращение распределения природного газа связано с выполнением газоопасных ремонтов на территории общества. Поэтому на период проведения газоснабжения будет приостановлено для 75 потребителей частного сектора и 3 коммунально-бытовых объектов.

Дата и время выполнения: 26.11.2025 с 08:00 до 28.11.2025 17:00.

В Песчанском территориальном обществе работы также связаны с выполнением газоопасных работ, из-за чего временно будет прекращено газоснабжение для 3 потребителей частного сектора.

Дата и время выполнения ремонтов: 26 ноября 2025 с 08:00 до 16:00.

Филиал «Газсети» просит всех жителей, на которых приходится временное отключение, обязательно перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками газа во избежание аварийных ситуаций и обеспечить безопасность.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: получить помощь можно жителям двух населенных пунктов.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепре: украинцам доступна выплата, как можно получить средства.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения данной выплаты.