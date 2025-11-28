Графік відключення світла у Київській області на 29 листопада допоможе попередити аварійні ситуації.

Графік відключення світла у Київській області на 29 листопада оприлюднили Іванківська селищна рада та ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», передає Politeka.

Він з'явився на офіційній сторінці Іванківськівської селищної ради у Фейсбук.

У межах профілактичних робіт для підвищення надійності мереж мешканці селища Іванків залишаться без електропостачання з 08:00 до 16:00. Відключення торкнеться вулиць Івана Проскури, Поліська та Київська.

Серед адрес, де не буде світла: вул. Івана Проскури 7, 15, 17, 17/Ел.опален., 18а, 18а/Ел.Котел, 24, 39, 47, вул. Поліська 2 та вул. Київ-ка 8/ВРП і 23А.

У разі питань жителі можуть звертатися до кол-центру.

Таким чином, графік відключення світла у Київській області на 29 листопада допоможе попередити аварійні ситуації та забезпечити стабільне функціонування електромереж у селищі.

Щоб підготуватися до планового знеструмлення, варто заздалегідь зарядити мобільні пристрої та пауербанки, підготувати ліхтарі та свічки. Також корисно зберегти необхідні продукти, особливо ті, що швидко псуються, та перевірити роботу електричних котлів або обігрівачів. Якщо хтось працює віддалено, потрібно заздалегідь завершити важливі завдання або організувати альтернативне місце для роботи.

Також корисно попередньо перевірити роботу побутової техніки та відключити її від мережі, щоб уникнути пошкоджень під час відключення.

Корисно заздалегідь повідомити сусідів або родичів про можливі перебої з електропостачанням, щоб разом підготуватися до планового знеструмлення.

