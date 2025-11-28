Синоптики зробили прогноз погоди на грудень в Харкові та розповіли, чого очікувати в кінці року.

Синоптики зробили прогноз погоди на грудень в Харкові та розкрили, що продовжується тенденція м’яких зим, характерна для останніх десятиліть, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали інформацію з кількох сайтів з прогнозами синоптиків та з'ясували, чого чекати в перший місяць зими.

Синоптики зробили прогноз погоди на грудень в Харкові та розповіли, що очікують на теплу зиму 2025-2026 років з нестачею опадів, що свідчить про пізнє настання першого снігу та переважно м’яку погоду.

У Харкові перший сніг очікується на початку грудня, але снігопади не будуть сильними та швидко танутимуть. Мешканцям міста слід готуватися до мінливого місяця з туманами та мрякою, а не до значних заметів.

Грудень розпочнеться з плюсових температур, а перший нестійкий снігопад можливий вже на початку місяця. За даними Харківського гідрометцентру, значних опадів у грудні не передбачається, проте можливі тумани та невеликий снігопад.

Синоптики уточнюють, що перші ознаки приходу зими очікуються 5 грудня, і снігопад може тривати до 9 числа. Протягом місяця будуть також інші дні зі снігом: 12, 13, 15, 16, 18 та 19 грудня. Більшість днів буде хмарними, сонячні години прогнозуються лише 3 та 14 грудня.

Крім того, у перший місяць зими очікуються дощі: 10, 11, 17 та з 21 по 24 число. Через поєднання опадів та снігу можливе утворення сльоти, тому водіям і пішоходам слід дотримуватися обережності.

Загалом прогноз погоди на грудень в Харкові обіцяє, що щимовий сезон буде м’яким, з переважно плюсовими або невисокими мінусовими температурами та дефіцитом опадів. Перший сніг випаде у грудні, але суттєвих морозів і сильних снігових заметів не передбачається.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Харкові: українцям розкрили, чи буде нестача овочів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: виплати можна витратити лише на певні товари, що відомо.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись по допомогу тим, хто її потребує.