Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області спрямоване на підтримку роботи мереж і гарантування стабільних послуг.

Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області набуде чинності з початку 2026 року, про що повідомив міський виконавчий комітет, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили після аналізу витрат та необхідності забезпечити стабільне функціонування місцевих систем.

Нові суми передбачають оплату 34,14 грн за куб поданої води та 62,76 грн за відведення. Попередні показники — 21,30 і 45,00 грн — суттєво нижчі, тому корекція стає відчутною для домогосподарств. Посадовці пояснюють, що основний тиск на фінанси створює електроенергія, яка формує значну частку собівартості. Остання зміна для населення відбулась у серпні 2023 року, а для установ — у квітні 2025-го.

Міська рада залишила однаковий підхід до розрахунків для всіх категорій. Представники цієї громади також зазначають, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області спрямоване на підтримку роботи мереж і гарантування стабільних послуг. Фахівці радять врахувати оновлені дані під час планування витрат на рік, оскільки регулярні розрахунки домогосподарств зміняться.

Крім того, про подібну ситуацію повідомляли і в сусідній Рівненшині.

З 1 листопада 2025 року мешканці сплачують 35,57 гривень за куб води та 61,45 за водовідведення. Загальна сума за послуги становитиме 97,02 за кубометр. У рішенні також зазначено, що з новорічного періоду тарифи знову зростуть.

Від 1 січня 2026 року ціна води становитиме 36,42 гривень за кубометр, а водовідведення — 63,30. Підсумкова вартість досягне 99,72 за кубометр. Окремо визначено абонентську плату — 24,07 кожного місяця.

