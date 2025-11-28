В Департаменте строительства и путевого хозяйства сообщили об ограничении движения транспорта в Харькове.

Введено ограничение движения транспорта в Харькове из-за продолжения работ на отдельных участках улиц города, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе городского совета.

В Департаменте строительства и путевого хозяйства сообщили, что на улице Григория Сковороды, на участке от улицы Максимилиановской до улицы Искусств, движение транспорта в направлении улицы Жон Мироносиц будет ограничено до 15 декабря 2025 года. Такое ограничение движения транспорта в Харькове связано с необходимостью проведения капитальных работ по реконструкции водопроводной сети на данном участке.

В целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта на время проведения ремонтных работ пропуск организован по полосам, которые остаются свободными от выполнения строительных работ.

Представители департамента призывают водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и быть внимательными на участке проведения работ.

Напомним также, что «Укрзализныця» ввела изменения в маршруте поезда №113/114 Харьков-Ужгород. Исторический «бахмутский» рейс, ранее обслуживавший социально важные направления Полесья и Волыни, теперь продлен до Закарпатья.

В пресс-службе предприятия отметили, что этот поезд прежде всего предназначен для обеспечения удобного и надежного сообщения жителей Житомира, Олевска, Сарны, Рафаловки и других населенных пунктов на маршруте с горными курортами, такими как Славское, и регионом Закарпатья с центром в городе Ужгород.

В то же время, поезд продолжает обеспечивать надежное сообщение с Харьковщиной и Сумщиной, что делает его важным социальным маршрутом для пассажиров, которые пользуются им для поездок в разных частях страны.

