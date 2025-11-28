У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили про обмеження руху транспорту в Харкові.

Введено обмеження руху транспорту в Харкові через продовження робіт на окремих ділянках вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі міської ради.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що на вулиці Григорія Сковороди, на ділянці від вулиці Максиміліанівської до вулиці Мистецтв, рух транспорту у напрямку вулиці Жон Мироносиць буде обмежений до 15 грудня 2025 року. Таке обмеження руху транспорту в Харкові пов’язане з необхідністю проведення капітальних робіт з реконструкції водопровідної мережі на зазначеній ділянці.

З метою забезпечення безперебійного руху автомобільного транспорту на час проведення ремонтних робіт пропуск організовано по смугах, які залишаються вільними від виконання будівельних робіт.

Представники департаменту закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження при плануванні маршрутів та бути уважними на ділянці проведення робіт.

Нагадаємо також, що «Укрзалізниця» ввела зміни у маршруті поїзда №113/114 Харків–Ужгород. Історичний «бахмутський» рейс, який раніше обслуговував соціально важливі напрямки Полісся та Волині, тепер подовжено до Закарпаття.

У пресслужбі підприємства наголосили, що цей поїзд насамперед призначений для забезпечення зручного та надійного сполучення мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших населених пунктів на маршруті з гірськими курортами, такими як Славсько, та регіоном Закарпаття з центром у місті Ужгород.

Водночас поїзд продовжує забезпечувати надійне сполучення з Харківщиною та Сумщиною, що робить його важливим соціальним маршрутом для пасажирів, які користуються ним для поїздок у різних частинах країни.

