Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області продовжує надходити, підтримуючи переселенців та місцевих жителів, які постраждали від бойових дій, повідомляє Politeka.

Програма Mercy Corps охоплює родини, фермерів і домогосподарства, що втратили ресурси або змушені були призупинити діяльність. У межах ініціативи надають продуктові набори, засоби гігієни, побутові пакети та грошові гранти для відновлення повсякденного життя.

Особлива увага приділяється агросектору: учасники отримують консультації, обладнання та підтримку у відновленні виробництва. Програму реалізує фонд «Підтримка Агро», який співпрацює з місцевими громадами, підприємцями та дрібними господарствами, зосереджуючись на тих, хто зазнав найбільших економічних втрат.

Перевагу надають переселенцям, жінкам-фермеркам та власникам малих підприємств. Отримані ресурси дозволяють закупити техніку, відновити земельні ділянки та стабілізувати виробничі процеси. Це сприяє відновленню місцевої економіки та поверненню людей до самостійності.

гроші

Попри тимчасову паузу у прийомі заявок за деякими напрямами, ініціатива продовжує працювати з іншими категоріями, розширюючи можливості для охочих отримати допомогу.

Таким чином, гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області залишається ключовим механізмом підтримки, допомагаючи родинам та аграріям відновлюватися після кризи та планувати подальший розвиток.

Крім того, у Чернігівській області люди також мають можливість отримати грошову допомогу. Право на неї мають громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

