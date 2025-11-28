Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області продовжує надходити, підтримуючи переселенців та місцевих жителів, які постраждали від бойових дій, повідомляє Politeka.

Програма Mercy Corps охоплює родини, фермерів і домогосподарства, що втратили ресурси або змушені були призупинити діяльність. У межах ініціативи надають продуктові набори, засоби гігієни, побутові пакети та грошові гранти для відновлення повсякденного життя.

Особлива увага приділяється агросектору: учасники отримують консультації, обладнання та підтримку у відновленні виробництва. Програму реалізує фонд «Підтримка Агро», який співпрацює з місцевими громадами, підприємцями та дрібними господарствами, зосереджуючись на тих, хто зазнав найбільших економічних втрат.

Перевагу надають переселенцям, жінкам-фермеркам та власникам малих підприємств. Отримані ресурси дозволяють закупити техніку, відновити земельні ділянки та стабілізувати виробничі процеси. Це сприяє відновленню місцевої економіки та поверненню людей до самостійності.

Попри тимчасову паузу у прийомі заявок за деякими напрямами, ініціатива продовжує працювати з іншими категоріями, розширюючи можливості для охочих отримати допомогу.

Таким чином, гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області залишається ключовим механізмом підтримки, допомагаючи родинам та аграріям відновлюватися після кризи та планувати подальший розвиток.

Крім того, у Чернігівській області люди також мають можливість отримати грошову допомогу. Право на неї мають громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області: які подробиці варто знати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому щомісяця виплачуватимуть додаткові кошти.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: кому обіцяють від 25 тисяч зарплати.