Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 29 листопада може бути змінений у разі виробничих потреб.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 29 листопада оприлюднили громади Нікопольщини, Синельникового та Кам’янського після отримання оновленої інформації від АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», передає Politeka.

Профілактичні роботи триватимуть протягом дня, що потребує тимчасового знеструмлення значної частини споживачів.

У Червоногригорівській громаді світла не буде з 09:00 до 17:00. У селі Придніпровське відключення торкнеться вулиць Механізаторів і Садова. У Кам’янському селі Нікопольського району у той самий проміжок будуть знеструмлені Будівельників, Затишна, Дніпровська, Зелена, Калинова, Космонавтів, Молодіжна, Набережна, Озерна, Північна, Садова, Українська та Шевченка. У Мусіївці без подачі залишаться Берегова, Ковальська та Підстепова.

У місті Синельникове роботи триватимуть з 08:00 до 18:30. У цей час електрика буде відсутня на Миру, Незалежна, Перемоги, Робітнича, Садова, провулку Садовий, а також на Бахмутська, Володимирська, Дружби, Зелена, Локомотивна, Медова, Небесна, Північна, Різдвяна, Середня та провулку Калантаївський.

Кам’янське повідомило про знеструмлення з 08:00 до 18:00. Під відключення потрапляють Васильєвська, Енергетиків, Історична, Сокола Олекси, Спортивна та проспект Гімназичний.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 29 листопада може бути змінений у разі виробничих потреб, тому мешканцям рекомендують стежити за актуальними оновленнями та звертатися до кол-центру оператора у разі додаткових запитань.

Щоб підготуватися до планового знеструмлення, варто завчасно зарядити всі пристрої та пауербанки, підготувати альтернативні джерела освітлення, відключити техніку від мережі, забезпечити запас води й продуктів та завершити важливі справи або знайти інше місце для роботи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців і як може оформити "сьому" виплату.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області: кому в першу чергу нададуть будинок.