Енергетики попередили про нові графіки відключення світла в Одеській області до кінця цього тижня – з 16 по 19 жовтня 2025 року.

У ДТЕК оголосили, які графіки відключення світла діятимуть в Одеській області в період із 16 по 19 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у четвер, 16 жовтня, графіки відключення світла в Одеській області будуть застосовувати із 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

села Дібрівка та Борщі;

Мала Слобідка (вул. Виноградна, Грушева, Миру, Перемоги, Польова, Прибережна, Садова, Тиха, Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Центральна, Шевченка, Шкільна, Шляхетна, Якова Бурлаки);

Слобідка (Вокзальна, Свободи).

Із 8:00 до 20:00 у четвер без електроенергії залишаться мешканці міста Кілія в будинках по вулицях Бєлінського, Галицька, Героїв Майдану, Героїв України, Горіхова, Грецька, Дружби, Ізмаїльська, Київська та ін. – повний список можна знайти на сайті громади, пише Politeka.

А з 9:00 до 17:00 знеструмлення відбудеться в с. Трудове (вул. Бузкова, Захисників України, Леоніда Каденюка, Нова, Перемоги, Пушкіна, Садова, шевченка, Ушакова, Центральна, Шкільна).

У пʼятницю, 17 числа, обмеження електропостачання діятимуть із 8 до 19 години в селах Куяльник, Малий Куяльник і Мала Слобідка.

Крім того, повідомляється, що в межах Великобуяльницької сільської територіальної громади в Одеській області графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 18:00 17 жовтня в с. Улянівка (вул. Івана Франка, Тараса Шевченка), а 19 числа – в селищі Буялик (Садова, Шкільна).

