Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Одесской области до конца этой недели – с 16 по 19 октября 2025 года.

В ДТЭК объявили, какие графики отключения света будут действовать в Одесской области в период с 16 по 19 октября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в четверг, 16 октября, графики отключения света в Одесской области будут применять с 8:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

села Дибривка и Борщи;

Малая Слободка (ул. Виноградная, Грушевая, Мира, Победы, Полевая, Прибрежная, Садовая, Тихая, Леси Украинки, Богдана Хмельницкого, Центральная, Шевченко, Школьная, Благородная, Якова Бурлаки);

Слободка (Вокзальная, Свободы).

С 8:00 до 20:00 в четверг без электроэнергии останутся жители города Килия в домах по улицам Белинского, Галицкой, Героев Майдана, Героев Украины, Ореховой, Греческой, Дружбы, Измаильской, Киевской и др. – полный список можно найти на сайте общины, пишет Politeka.

А с 9:00 до 17:00 обесточение состоится в с. Трудовое (ул. Бузковая, Защитников Украины, Леонида Каденюка, Новая, Победы, Пушкина, Садовая, Шевченко, Ушакова, Центральная, Школьная).

В пятницу, 17 числа, ограничения электроснабжения будут действовать с 8 до 19 часов в селах Куяльник, Малый Куяльник и Малая Слободка.

Кроме того, сообщается, что в пределах Великобуяльницкой сельской территориальной общины в Одесской области графики отключения света будут действовать с 8:00 до 18:00 17 октября в с. Уляновка (ул. Ивана Франко, Тараса Шевченко), а 19 числа – в поселке Буялык (Садовая, Школьная).

