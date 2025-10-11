Согласно новому графику движения поездов из Киева, экспресс дает возможность удобно добраться сразу до двух международных аэропортов.

Новый график движения поездов из Киева вводит компания-перевозчик «Укрзализныця» на экспресс, курсирующая по новому маршруту, сообщает Politeka.

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

Экспресс №99/100 Киев – Бухарест будет курсировать каждый день, соединяя ряд важных украинских и зарубежных городов. На территории Украины он будет проходить через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, затем следует по территории Молдовы через Велчинец и Унгены, после чего въезжает в Румынию, где делает остановку в Яссах и прибывает на главный вокзал столицы — Gara de Nord в Бухаресте.

Особым преимуществом нового сообщения является возможность удобно добраться сразу до двух международных аэропортов Румынии – в Яссах и Бухаресте.

Так, от железнодорожной станции в городе Яссы каждые 20 минут курсирует автобус, довозящий пассажиров непосредственно в аэропорт. От вокзала Gara de Nord в Бухаресте до международного аэропорта Анри Коанде регулярно отправляются скоростные электрички, доступ к которым обеспечен через подземный переход к станции метро.

С того же вокзала можно удобно пересесть на международные поезда, отправляющиеся в Будапешт, Вену, Софию и Стамбул, открывая еще больше направлений для путешествий по Европе.

Согласно новому графику движения поездов из Киева, экспресс из Киева будет отправляться в 06:30 с Центрального железнодорожного вокзала столицы Украины и прибывать в румынскую столицу в 06:47 на следующий день. В обратном направлении отправление из Бухареста запланировано в 19:10, а прибытие в Киев - в 19:34 на следующий день.

Купить билеты на рейс уже можно в мобильном приложении «Укрзализныци» или на официальном сайте компании.

