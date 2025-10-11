Повышение тарифов на тепло во Львовской области направлено на сбалансирование фактического потребления, покрытие расходов предприятия и гарантирует стабильную работу тепловых сетей.

Повышение тарифов на тепло во Львовской области в Дрогобыче официально вступило в силу с 1 октября 2025 года, сообщает Politeka.

Такое решение принял исполнительный комитет городского совета под номером 269 от 16 сентября 2025 года, и оно будет действовать до 30 сентября 2026 года.

Для населения города размер оплаты остался неизменным по сравнению с показателем, установленным на 24 февраля 2022 года. Это позволяет жителям получать услугу без дополнительной нагрузки на семейный бюджет. В то же время, другие категории потребителей — организации, учреждения бюджетной сферы, религиозные общины и другие — переходят на двухставочную структуру тарифа, учитывающую экономическую обоснованность расходов.

Новая модель состоит из двух частей. Первая — условно-переменная, действует только во время отопительного периода и определяется фактическим объемом использованной тепловой энергии, выраженной в гигакалориях. Она учитывает расходы на топливо и электроэнергию, стимулируя экономное использование ресурса. Вторая – условно-постоянная, распределяется равномерно в течение года независимо от наличия теплоснабжения.

Эта составляющая рассчитывается за единицу подключенной тепловой нагрузки. Она покрывает стабильные затраты предприятия — распределение газа, электроэнергию для циркуляции теплоносителя, водоснабжение, водоотвод, содержание сетей, ремонт котельных, оплату труда персонала, налоги и амортизацию оборудования.

Следовательно, повышение тарифов на тепло во Львовской области направлено на сбалансирование фактического потребления, покрытие расходов предприятия и гарантирует стабильную работу тепловых сетей, прозрачные условия и обеспечение услуги для жителей.

