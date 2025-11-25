График отключения света в Днепропетровской области на 26 ноября предусматривает временное прекращение подачи электроэнергии в городе Желтые Воды из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В частности, света не будет с 10:00 до 15:00 по адресам: бульвар Свободы, улицы Березневая, Гимназическая, Каштановая, Кодацкая, М. Пошедина, Музейная, Пожарная, Рудная, Садовая, Хмельницкого, Красного Креста, Шахтерской Славы, площадь Мира и Руниз Авангардную и Базарную. Также отключение коснется улиц Строителей.

А также: Вербовая, Вересневая, Владимира Ивасюка, Волошкова, Героев Украины, Героев УПА, Григория Сковороды, Даниила Нечая, Донбассовская, Европейская, Жовтеречанская, Заречная, Зеленая, Ивана Богуна, Калиновая, Казацкой Славы, Кооперативная и Леси Украина.

График отключения света в Днепропетровской области на 26 ноября также охватывает ряд других улиц: Литературная, Мостовая, Набережная, Научная, Национальной гвардии Украины, Новая, Олимпийская, Парковая, Южная, Полевая, Почтовая, Саксаганская, Сергея Федорченко, Соборная, Спортивная, Тиха, Тиха Школьная, Счастливая.

Также: Яворницкого, Яровая, площадь Мира и переулки Василия Стуса, Веселый, Водобудский, Воли, Ивана Мазепы, Карьерный, Квартальный, Летний, Луговой, Малый, Медовый, Межевой, О. Довженко, Северный, Семейный, Рудничный, Августовский, Сечевой, Сечевой, Шахтерский, разъезд Тищенко и с. Маряновка (пер. Дачный).

Местная энергокомпания просит жителей учесть временные неудобства и заранее подготовиться к обесточиванию.

