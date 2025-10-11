Підвищення тарифів на тепло у Львівській області спрямоване на збалансування фактичного споживання, покриття витрат підприємства та гарантує стабільну роботу теплових мереж.

Підвищення тарифів на тепло у Львівській області у Дрогобичі офіційно набуло чинності з 1 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради під номером 269 від 16 вересня 2025-го, і воно діятиме до 30 вересня 2026 року.

Для населення міста розмір оплати залишився незмінним порівняно з показником, установленим станом на 24 лютого 2022 року. Це дає можливість мешканцям отримувати послугу без додаткового навантаження на сімейний бюджет. Водночас інші категорії споживачів — організації, установи бюджетної сфери, релігійні громади та інші — переходять на двоставкову структуру тарифу, що враховує економічну обґрунтованість витрат.

Нова модель складається з двох частин. Перша — умовно-змінна, діє лише під час опалювального періоду та визначається за фактичним обсягом використаної теплової енергії, вираженої в гігакалоріях. Вона враховує витрати на паливо й електроенергію, стимулюючи ощадливе використання ресурсу. Друга — умовно-постійна, розподіляється рівномірно протягом року незалежно від наявності теплопостачання.

Ця складова розраховується за одиницю підключеного теплового навантаження. Вона покриває стабільні витрати підприємства — розподіл газу, електроенергію для циркуляції теплоносія, водопостачання, водовідведення, утримання мереж, ремонт котелень, оплату праці персоналу, податки й амортизацію обладнання.

Отже, підвищення тарифів на тепло у Львівській області спрямоване на збалансування фактичного споживання, покриття витрат підприємства та гарантує стабільну роботу теплових мереж, прозорі умови й безперебійне забезпечення послуги для мешканців.

