Згідно з новим графіком руху поїздів з Києва, експрес дає можливість зручно дістатися одразу до двох міжнародних аеропортів

Новий графік руху поїздів з Києва вводить компанія-перевізник «Укрзалізниця» на експрес, що курсує за новим маршрутом, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Експрес №99/100 Київ – Бухарест курсуватиме щодня, з’єднуючи низку важливих українських та закордонних міст. На території України він проходитиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, далі прямує територією Молдови через Велчинець та Унгени, після чого в’їжджає до Румунії, де робить зупинку у Яссах та прибуває на головний вокзал столиці — Gara de Nord у Бухаресті.

Особливою перевагою нового сполучення є можливість зручно дістатися одразу до двох міжнародних аеропортів Румунії — у Яссах та Бухаресті.

Так, від залізничної станції в місті Ясси кожні 20 хвилин курсує автобус, який довозить пасажирів безпосередньо до аеропорту. А від вокзалу Gara de Nord у Бухаресті до міжнародного аеропорту Анрі Коанде регулярно відправляються швидкісні електрички, доступ до яких забезпечено через підземний перехід до станції метро.

З того ж вокзалу можна зручно пересісти на міжнародні потяги, що вирушають до Будапешта, Відня, Софії та Стамбула, відкриваючи ще більше напрямків для подорожей Європою.

Згідно з новим графіком руху поїздів з Києва, експрес із Києва до Бухареста відправлятиметься о 06:30 з Центрального залізничного вокзалу столиці України та прибуватиме до румунської столиці о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з Бухареста заплановано о 19:10, а прибуття до Києва — о 19:34 наступного дня.

Придбати квитки на рейс уже можна у мобільному застосунку «Укрзалізниці» або на офіційному сайті компанії.

